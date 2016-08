Bodo pozabili na šolo? Na zadnji počitniški dan temperature do 35 stopinj

ZAGREB – Na sosednjem Hrvaškem zadnji počitniški dan pričakujejo prave poletne temperature, ki se bodo povzpele vse tja do 35 stopinj C.

Že danes zjutraj so naprimer namerili v Drnišu 21, v Cisti Velikoj 23, Žaboriču 24 in Omišu 25 stopinj C.

Še bolj toplo je na otrokih. V Palagruži je bilo zjutraj 24, v Starem Gradu 26 stopinj C, medtem ko je bilo v Komiži in na Dolgem otoku že ob 8. zjutraj 28 stopinj C.

Od večjih mest je bilo zjutraj najtopleje Dubravniku, kar 27, v Splitu in Zadru 25 ter Šibeniku 24 stopinj C.

Kot še poročajo hrvaški mediji, bodo malo neugodnosti povzročali oblaki, a le ti ne bodo iztisnili kapljice dežja.