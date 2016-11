Bo naredil Ameriko spet veliko?

Za nami so ameriške predsedniške volitve ter najbolj bizarna in medijsko odmevna kampanja doslej, ki je prinesla tudi verjetno najbolj nenavadnega zmagovalca predsedniških volitev v zgodovini ZDA. Ko je bogati poslovnež brez dlake na jeziku Donald Trump junija lani napovedal, da se bo potegoval za predsedniški položaj, je le redkokdo verjel, da bo obljubo tudi uresničil, kaj šele, da bi ga delegati republikanske stranke dejansko potrdili za predsedniškega kandidata. No, 20. januarja bo prisegel kot 45. predsednik ZDA, njegova žena Melania, rojena Knavs, pa bo postala prva »slovenska« prva dama ZDA.



Divja kampanja



Ne Donald Trump ne demokratska kandidatka, nekdanja prva dama, senatorka in zunanja ministrica Hillary Clinton oziroma njuna volilna štaba pri udrihanju drug po drugem nista uporabljala rokavic, pravzaprav sta prijela kar za kladivo, in to na vseh mogočih medijskih platformah. Ameriški in svetovni mediji so pokali od ostrih in nenavadnih izjav, pri čemer je prednjačil predvsem Trump, ki je bil na trenutke že kar neposredno rasističen, seksističen in ksenofoben, pokazal pa je tudi dobršno mero nepoznavanja svetovne politike. A na prvi pogled bolj umirjena in resnejša Clintonova mu ni ostala dolžna. Facebook in twitter sta se tresla od nenehnih verbalnih dvobojev, obtoževanj in napadov.



Ko so iz igre izpadli resnejši in naprednejši kandidati demokratov in republikancev, neodvisni kandidati pa v ameriškem političnem sistemu, kjer ne gre brez velikanskih količin denarja, tako ali tako nimajo nobene možnosti, sta ostala le še Trump in Clintonova. Trump se je sicer izkazal za dokaj nerazgledanega in agresivnega biznismena, ki mu ni težko trositi populističnih dovtipov glede tako rekoč vsega, kar mu pride na pamet, kar pa ni nikogar presenetilo. A tudi tisti, ki ga ne marajo, priznavajo, da ima jajca. Pa kaj, če je na predvolilnih soočenjih iz sebe komajda spravil skupaj več kot le nekaj logičnih stavkov in če so njegovi pogledi na ženske, manjšine in priseljence in na splošno drugačne pogosto žaljivi. Bil je outsider, nekdo, ki ni bil zlizan z ameriško politično elito – še republikanski veljaki so se mu odrekali –, kar je s pridom izkoristil v času, ko so navadni Američani imeli resnično dovolj washingtonskih mešetarjenj z njihovim denarjem in usodo. Znal je nastopati in vzbujati pozornost. Morda je to najlepše opisal sloviti britanski glasbenik sir Elton John, ki je dejal, da je Trump »najboljši izvajalec v živo, ki ne poje in ne igra nobenega inštrumenta«.

Žižek za Trumpa Med ameriško predvolilno kampanjo se je oglasil tudi svetovno znani slovenski filozof Slavoj Žižek in marsikoga presenetil z izjavo, da bi volil Trumpa, če bi bil Američan, saj da se mu zdi Clintonova prenevarna. Kakor je dejal v pogovoru za britanski Channel 4, je sicer zgrožen nad obema kandidatoma, vendar se mu zdi, da se bosta v primeru Trumpove zmage obe stranki morali vrniti k svojim temeljem in razmisliti o svojem poslanstvu. »Morda se bo potem kaj zgodilo. To bi bila velika streznitev. Sprožili bi se novi politični procesi. Nevarnosti so, a bojim se, da Hillary absolutno zagovarja trenutno stanje, kar pa je najbolj nevarno. Ona je hladnovojna bojevnica, povezana z bankami, ki se pretvarja, da je družbeno napredna,« je še pred volitvami izjavil Žižek.

Po drugi strani je Clintonova zavzela na prvi pogled bolj zrelo, državniško držo, a skozi predvolilno kampanjo je postajala bolj in bolj nepriljubljena, še posebno ko se je izvedelo, da je še kot zunanja ministrica na zasebni poštni strežnik postavila zaupne podatke, nato pa se izmikala direktnim odgovorom in preiskavi FBI (ki se je ustavila tik pred volitvami), da njena družina vodi fundacijo, ki je agresivno nabirala denar od podjetij, posameznikov in tujih vlad, volivcem pa so se zamerile tudi njene tesne zveze z Wall Streetom, da o naklonjenosti do Savdske Arabije niti ne govorimo.



Pa zdaj?



Trump bi na meji z Mehiko (dolgi več kot 3000 kilometrov) postavil zid, gradnjo pa zaračunal Mehiki, in omejil priseljevanje, čeprav se je – vsaj formalno – proti koncu kampanje nekoliko odmaknil od prejšnjih idej, kot sta, denimo, prepoved vstopa muslimanom v državo in izgon 11 milijonov nezakonitih priseljencev iz ZDA. Clintonova je med kampanjo igrala na bolj človekoljubno noto, češ da bi nadaljevala politiko predsednika Baracka Obame o ureditvi statusa nezakonitih priseljencev v ZDA. A med volivci so Trumpove radikalnejše ideje padle na plodna tla, čeprav je težko verjetno, da jih bo tudi uresničil, vsaj v celoti ne.



A glavna področja v svetovni ureditvi, ki bi se utegnila spremeniti med Trumpovo vladavino, so vloga ZDA v Natu, odnosi z Rusijo, konec prostotrgovinskih sporazumov, iranski jedrski sporazum in geopolitična razmerja v Aziji. Trump je precej kritičen do Nata, enega izmed temeljev ameriške zunanje politike zadnjih šestih desetletij. Zavezništvo je označil za preživeto, države članice pa razglasil za nehvaležne zaveznice, ki da le izkoriščajo ameriško moč. Po njegovih besedah si Amerika ne more več privoščiti, da bi ščitila zaveznice v Evropi (in Aziji), ne da bi te prispevale več denarja. Pravzaprav je le veliko odločneje izrazil zaskrbljenost ZDA nad članicami Nata, ki za vojaški proračun namenjajo manj kot dva odstotka domačega bruto proizvoda, medtem ko ZDA za svojo vojsko potrošijo največ denarja na planetu. A njegove besede so povzročile precej nelagodja vsaj v vzhodni Evropi, ki Nato dojema kot zaščito pred Rusijo in njenim vplivom.



Zbliževanje z Rusijo?



Kar se tiče samih odnosov z Rusijo, bi se ti utegnili precej otopliti. Z Vladimirjem Putinom sta si v preteklosti izmenjala precej izrazov naklonjenosti, če ne že kar medsebojnega občudovanja. Ko je Obama začel prvi mandat, je napovedal novo fazo odnosov z dolgoletno rivalko Rusijo, od tedaj sta se supersili spet znašli v najslabših odnosih po koncu hladne vojne, predvsem zaradi Sirije. Podrobnosti svojega načrta zbliževanja z Rusijo Trump še ni razkril, verjetno pa bo šlo za kakšen korak dlje kot le za skupen boj proti pripadnikom Islamske države.

Prvih sto dni? Donald Trump je na septembrskem zborovanju v Gettysburgu napovedal vrsto stvari, ki jih misli postoriti v prvih sto dneh vladanja: • Izgnal bi rad več kot dva milijona »kriminalnih« nezakonitih priseljencev. • Prebivalcem držav, ki nočejo sprejeti lastnih državljanov nazaj, bi prepovedal vstop v ZDA brez vizuma. • Zavrnil bo vse Obamove izvršne ukaze. • Uslužbencem Bele hiše bi preprečil lobistično kariero v kongresu. • Članom kongresa bi omejil število mandatov. • Izstopil bi iz pariškega sporazuma o podnebnih spremembah ... • ... denar zanj pa bi porabil za izboljšanje ameriške infrastrukture. • Kitajsko bi s predsedniškim ukazom uradno obtožil manipuliranja z valuto.

Velike spremembe se obetajo tudi na področju proste trgovine. Trump je že med kampanjo napovedal ponovna pogajanja o trgovinskih sporazumih, med njimi tudi o severnoameriškem prostotrgovinskem sporazumu (Nafta) med ZDA, Kanado in Mehiko, ki ga krivi za izgubo delovnih mest v ZDA. Ob neki priložnosti je celo predlagal, da bi ZDA lahko izstopile iz Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Naklonjen je tudi uvedbi oziroma povečanju carin, pri čemer bi izdelkom s Kitajske obesil 45-odstotne uvozne dajatve, mehiškim pa 35-odsotne, s čimer bi preprečil, da bi se proizvodnja zaradi nižanja stroškov dela selila na jug. Morda se bodo spremenili tudi pogoji iranskega jedrskega sporazuma, ki ga je Trump označil za najslabši dogovor, kar jih je kdaj videl, medtem ko je Obama dogovor, po katerem se je Iran odpovedal razvoju jedrskega orožja v zameno za odpravo sankcij, razglasil za zgodovinskega. Če bodo ZDA odstopile od iranskega jedrskega dogovora, bi to imelo posledice na celotnem Bližnjem vzhodu, saj je Iran ključen igralec v sirskem konfliktu pa tudi tradicionalni nasprotnik Savdske Arabije in Izraela, temeljnih ameriških zaveznic.



Če bo Trump uresničil napovedi o bolj zadržani vlogi ZDA v Aziji, bi se utegnilo spremeniti tudi razmerje sil v tem delu sveta. Kitajska si od Trumpove administracije obeta bolj izolacionistično zunanjo politiko. Japonska in Južna Koreja sta že bili deležni Trumpovih kritik, češ da se preveč zanašata na ZDA, dejal pa je celo, da bi jima koristilo, če bi imeli lastno jedrsko orožje. Potem je tukaj še komunistična Severna Koreja, ki že ima atomsko bombo in rakete, s katerimi lahko jedrske konice dostavi že kar pošteno daleč. Kako bo Trump krotil severnokorejske jedrske ambicije, ni jasno, a v preteklosti je severnokorejskega voditelja Kim Džong Una že imenoval za »slabega tipa«, hkrati pa je izrazil pripravljenost, da se z njim pogaja iz oči v oči.



Če nič drugega, nova ameriška politika še zdaleč ne bo dolgočasna.