Bizarno: Islamska država prepovedala burke

MOSUL – Islamska država je ženskam prepovedala nošenje burk in nikaba na območju iraškega mesta Mosul. Po poročanju medijev so se za to potezo odločili zaradi varnosti, saj so naj bi se vse več napadalcev na voditelje teroristične organizacije skrivalo za ženskimi oblačili.

Ženske morajo biti na drugih javnih mestih še vedno pokrite. Predpisi zahtevajo, da so ženske v Islamski državi pokrite po vseh delih telesa, vključno z očmi. Tiste, ki jih ujamejo brez predpisanih oblačil, so bile doslej javno bičane in tudi ubite. Prepoved nošenja burke v Mosulu sovpada s časom, ko jih po mnogih terorističnih napadih prepovedujejo tudi v evropskih mestih. O prepovedi zakrivanja obraza govori nemška vlada, nekatera francoska mesta pa so že prepovedala nošenje burkinija na plažah.

Islamska država je sicer v zadnjih mesecih sprejela nekaj nenavadnih zakonov in predpisov, denimo tudi, da pri nogometu ni dovoljen sodnik. Kalifat je prepovedal tudi kajenje, plesanje, gledanje tujih televizij, zasebne internetne povezave in satelitske antene.