Bivši premier in predsednik po možganski kapi kritično

JERUZALEM – Zdravstveno stanje bivšega izraelskega predsednika in premierja Šimona Peresa je še vedno kritično, so danes sporočili iz bolnišnice, kamor so v torek pripeljali Nobelovega nagrajenca za mir. Peres je utrpel možgansko kap.

»Peres je noč preživel brez zapletov. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a še vedno kritično,« je dejal direktor medicinskega centra Šeba v mestu Ramat Gan blizu Tel Aviva Jicak Kreiss, poroča francoska tiskovna agencija AFP.