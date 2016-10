Bivši premier na operacijo raka prostate

ZAGREB – Za danes predvideno nadaljevanje sojenja v največjem hrvaškem korupcijskem primeru Fimi media so preložili na 21. december, potem ko so prvoobtoženega, nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja sprejeli v bolnišnico v Zagrebu zaradi raka prostate. Hrvaški mediji poročajo, da bodo Sanaderja danes verjetno tudi operirali. Tiskovni predstavnik zagrebškega županijskega sodišča Krešimir Devčić je danes za hrvaške medije potrdil, da sojenja danes niso nadaljevali zaradi Sanaderjevega »težkega zdravstvenega stanja«.

Sodni izvedenec je pregledal Sanaderjevo zdravniško dokumentacijo in potrdil, da je Sanader od ponedeljka v bolnišnici, potem ko so ugotovili, da ima raka prostate, piše Večernji list na svoji spletni strani. Portal index.hr je objavil, da so Sanaderju bolezen odkrili poleti in da bo danes operiran. Sanader bo po operaciji predvidoma ostal v bolnišnici 10 dni, še dva meseca po tem pa se ne bo mogel udeležiti sojenja. Gre za ponovljeno sojenje v primeru Fimi media, v katerem je obtoženih več oseb.

Hrvaško vrhovno sodišče je lani razveljavilo prvostopenjsko sodbo, s katero je bil Sanader obsojen na devetletno zaporno kazen zaradi odtujitve približno 10 milijonov evrov iz javnih podjetij prek oglaševalskega podjetja Fimi media. Del denarja naj bi bil končal v črnih skladih HDZ, del pa v žepih posameznikov.

Po Sanaderjevem odstopu s položaja predsednika vlade in HDZ leta 2009 so proti njemu vložili šest obtožnic, doslej pa ni bila izrečena še nobena pravnomočna sodba temu nekoč najmočnejšemu politiku na Hrvaškem.