Besni Donald Trump

»Rusija me ni skušala izkoristiti. Ničesar nisem imel z Rusijo – nobenih dogovorov, nobenih posojil, čisto nič!« Tako trdi Donald Trump, izvoljeni bodoči predsednik ZDA, ki bo v kratkem zaprisegel. Mož Slovenke Melanie Trump vztraja, da gre za lažne novice in da pokvarjenci skušajo njegovo zmago očrniti. Po njegovem prepričanju obveščevalne agencije ne bi smele dovoliti, da jim tovrstne izmišljene informacije uhajajo v javnost: »Še zadnji strel name. Živimo v nacistični Nemčiji?«

Trump je dodal, da tudi Rusi pravijo, da gre za poročilo, ki so ga finančno podprli politični nasprotniki: »Zelo nepošteno!«

Česa vse so obdolžili Trumpa, si lahko preberete v članku Preberite poročilo v celoti: prostitutke za Trumpa uprizorile »zlati tuš«. O njegovi verodostojnosti pa na neki način priča tudi dejstvo, da je bila menda z njim Trumpova protikandidatka na predsedniških volitvah Hilary Clinton seznanjena, a ga ni uporabljala.

Kako se ob tem počuti Melania, ni znano.