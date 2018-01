Benedikt XIV., Leon XII. in Pij VIII.

Benedikt XIV., 247. papež

Benedikt XIV., v nekaterih pogledih prvi od modernih papežev, je svoj dolgi pontifikat izkoristil za to, da je uvedel vrsto potrebnih reform, sprejel je svet, kakršen je bil, in razrešil veliko sporov, v katere se je zapletlo papeštvo.

Prospero Lorenzo Lambertini se je rodil v mlajši veji plemiške rodbine, ki pa ni imela veliko denarja. Poslan je bil v Rim, da se izobrazi v pravu in teologiji, tam pa je izkazal veliko akademsko nadarjenost in resno zanimanje za zgodovino. Z univerze je šel naravno v kurijo. Leta 1708 je postal promotor vere, na tem položaju je ostal naslednjih 19 let. Njegova naloga je bila preverjati upravičenost kandidatov za svetnike – ta položaj je bil neformalno znan kot hudičev zagovornik. Lambertini je bil ogorčen nad ohlapnimi standardi za kanonizacijo in preteklimi odločitvami in je napisal listino, v kateri je postavil smernice za dobro prakso, ki so še dandanes osnova za postopek kanonizacije.

