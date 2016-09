Begunci v Nemčijo s ponarejenimi potnimi listi, a jih niso odkrili

BERLIN – Nemški federalni urad za migrante (BAMF) so obtožili zagrešitve resnih varnostnih napak, potem ko so razkrili, da odgovornim naj ne bi uspelo ugotoviti ponarejenih potnih listov, s katerimi naj bi tudi prihajali migranti in begunci, poroča Dw.com. Državno odvetništvo Brandenburga oziroma njegov vodja Erado Rautenberg naj bi zaradi tega zahteval 18 tisoč njihovih zapisov. Ugotoviti želijo, koliko ljudi, ki zaradi časovne stiske niso bili ustrezno preverjeni, je vstopilo v državo od konca leta 2015.

»Hočem vedeti, kdo vse je tu,« pravi Rautenberg, ki želi narediti vse, kar lahko. Če se kaj zgodi, si tako ne bo mogel ničesar očitati, pravi.

V južni Nemčiji je bilo zaseženih več ponarejenih potnih listov, ki pa jih je nemška azilna pisarna označila za verodostojne dokumente. Okoli 3300 listin še analizirajo. To je potrdil tudi bavarski notranji minister Joachim Herrmann: »Lokalne oblasti so naključnim zasegli potne liste in kar precejšen delež jih ni bil ustrezen, BAMF pa tega ni zaznal.« Sprašuje se, zakaj, in izpostavlja, da takega tveganja ne morejo sprejeti.