Begunca sta se zahvalila Merklovi, posredovala je policija

BERLIN – Nemška policija je v torek preiskala bencinsko črpalko v mestu Naunheim na zahodu Nemčije, kjer sta dva prosilca za azil skušala oddati poštni paket z zahvalo nemški kanclerki Angeli Merkel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Oče in sin sta v torek oddala zahvalni paket Merklovi, vendar je bilo to zaposleni pri poštnem okencu po nedavnem terorističnem napadu sumljivo in je raje poklicala policijo.

Policija je nato zaprla celotno območje, pri preiskavi paketa pa so si pomagali s psom, ki običajno išče eksploziv. Vendar pes ni zavohal nobenih sledi eksplozivnih sredstev. Policija je nato pristopila k očetu in sinu, ki sta paket odprla. V njem pa se je skrival doma izdelan kip, ki naj bi predstavljal povezanost z Nemčijo. Z njim sta se želela zahvaliti Merklovi in Nemčiji, da sta v tej državi.

Prosilca za azil sta morala kip vzeti s seboj, vendar si ga še vedno želita podariti Merklovi, še piše dpa.