BBC poročal, da so Trumpa ustrelili

Kmalu po zaprisegi Donalda Trumpa kot novega ameriškega predsednika je v javnost že bruhnila vest, da so ga ustrelili v roko. To se je pojavilo na twitterju BBC Northampton. V profil te medijske hiše je namreč vdrl heker in objavil lažno novico. Kmalu so se od tam opravičili za hud spodrsljaj, preiskava o tem pa seveda že na veliko poteka.

Apologies to anyone who saw an unusual Tweet from our account this morning. We do appear to have been hacked and we are looking into how. MR