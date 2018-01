Azteke skoraj iztrebila

Leta 1545 se je nad Azteke zgrnila strašanska nesreča, ljudje so začeli zbolevati za visoko vročino, glavobolom, krvaveli so iz oči, ust in nosu, smrt jih je navadno pokosila po treh oziroma štirih dnevih. V petih letih je epidemija vzela skoraj 80 odstotkov prebivalstva, okoli 15 milijonov ljudi. Rekli so ji cocoliztli, besedo so prevajali tudi kot kuga. Kaj je povzročilo bolezen, ki je kosila med Azteki, je bilo skoraj 500 let ovito v skrivnost. Ta teden pa so znanstveniki na podlagi DNK, ki so ga našli v zobeh davno umrlih, koze, ošpice, mumps in gripo izključili kot morebitne krivce in s prstom pokazali na tifusu podobno črevesno okužbo.

15 milijonov življenj je zahtevala epidemija

»Med letoma 1545 in 1550 je bila cocoliztli le ena od epidemij, ki so po prihodu Evropejcev prizadele Azteke. Najhujša je bila druga od treh, ta je vzela največ življenj,« je dejala Åshild Vågene z univerze v Tübingenu v Nemčiji. »Že desetletja razpravljamo o vzroku epidemije, a šele zdaj smo našli odgovor, in to zaradi analize starega DNK,« je dodala ena od avtoric študije, objavljene v znanstveni publikaciji Nature Ecology and Evolution. To je bila ena najbolj smrtonosnih epidemij v človeški zgodovini, po številu žrtev blizu črni smrti, ki je v 14. stoletju vzela 15 milijonov Evropejcev, skoraj polovico prebivalstva stare celine. Evropski kolonizatorji so bolezen s sabo prinesli v novi svet in okužili lokalno prebivalstvo. Cocoliztli je udarila leta 1545, 20 let po tem, ko je neposredno po prihodu Špancev epidemija koz vzela od pet do osem milijonov ljudi. Velik del prebivalstva je pomorila tudi epidemija med letoma 1576 in 1578.



Zdravniki so že dolgo vedeli, da se simptomi bolezni Aztekov ne ujemajo s simptomi ošpic in malarije. A zdaj so le našli krivca. Analiza vzorcev DNK iz 29 skeletov, pokopanih v grobnici, kamor so pokopavali umrle za epidemijo cocoliztli, je namreč pokazala bakterijo salmonelo enterico vrste Paratyphi C., ki povzroča črevesno bolezen, podobno tifusu. »Testirali smo vse bakterije in viruse, za katere obstajajo podatki, našli smo le salmonelo enterico,« pojasnjuje Alexander Herbig s tübinške univerze. Možno pa je, da drugih patogenov niso mogli odkriti ali so neznani: »Z gotovostjo sicer ne moremo zatrditi, da je ta bakterija vzrok epidemije, verjamemo pa, da je resna kandidatka.«