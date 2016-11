Avstrijci prepovedali nočno hojo v pancerjih

Ischgl na Tirolskem, blizu avstrijske meje z Italijo in Švico ter Liechtensteinom, velja za enega smučarskih paradižev. Leži na 1377 metrih nadmorske višine, ima malce manj kot 1600 prebivalcev, ki ponujajo več kot deset tisoč postelj v turističnih namestitvah, ogromno pa jih tja prihaja na dnevno smuko in ostane na nočnih zabavah. Ischgl je namreč klasično smučišče vrste après-ski, ti slovijo po številnih kočah, lokalih in (disko) klubih, kjer je bobnenje glasbe in potokov alkohola nadomestek za počitek v klasični koči s planinskim čajem.



Toda očitno je bilo – ne glede na reke evrov, ki se zlivajo v denarnice lokalnega prebivalstva – hrupa za domačine preveč. Niso jih motile zabave na smučiščih, ampak nočni hrup smučarske opreme: »Hoja s trdimi podplati ustvarja hrup, ki lahko moti spanec ljudi,« so utemeljili krajevni odlok, ki med 20. novembrom in 5. majem prepoveduje nošenje čevljev za smuko in druga plastična obuvala. Za vsak primer so med osmo zvečer in šesto zjutraj prepovedali še prenašanje »smuči, smučarskih palic ali desk za smučanje na vseh cestah in trgih v središču Ischgla«.



Resnici na ljubo je treba dodati, da je župan Ischgla Werner Kurz dodal, da jih skrbi tudi za varnost gostov: »V preteklosti so gosti, ki so nosili smučarsko opremo zvečer ali ponoči, bili nevarni sami sebi zaradi padcev.« Presunljiva je višina kazni, ki so jo opredelili v krajevnem odloku – kršenje ischglskih pravil lahko stane do dva tisoč evrov. Toliko vam za nočno hojo v pancerjih ali prenašanje snowboarda v temi lahko zaračuna lokalni policist. Odlok so prevedli še v angleščino, ob objavi pred nekaj dnevi pa je sprožil negodovanje, a tudi navdušenje nekaterih, saj pričakujejo manj kraj smuči in opreme v nočnih urah, ko se njihovi lastniki zabavajo ob glasbi in pijači.