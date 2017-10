Avstrijci izbrali: mladi Kurz slavi

DUNAJ – Na parlamentarnih volitvah v Avstriji je največ glasov, 30,2 odstotka, dobila ljudska stranka (ÖVP), sledijo ji svobodnjaki (FPÖ) s 26,8 odstotka in socialdemokrati (SPÖ) s 26,3 odstotka, kažejo izidi vzporednih volitev avstrijske televizije. Tako se kanclerski položaj 31-letnemu Sebastianu Kurzu, s čimer bi postal najmlajši voditelj v Evropi, obeta pa se tudi možnost vrnitve skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ) v vlado. V parlamentu bi po teh projekcijah imeli 57 poslancev.

Svobodnjaki Karl-Heinza Stracheja naj bi jih dobili 51, socialdemokrati dosedanjega kanclerja Christiana Kerna pa 49. Zeleni in Neos naj bi imeli po devet poslancev, lista Pilz pa osem.

ÖVP bo očitno precej izboljšal rezultat iz leta 2013, ko je dobil 24 odstotkov glasov. Rezultat so izboljšali tudi svobodnjaki, in sicer za šest odstotnih točk, medtem ko so socialdemokrati ostali pri 26 odstotkih glasov, a so padli na tretje mesto. Precej so se poslabšali Zeleni, ki so pred štirimi leti prejeli 12 odstotkov glasov.

Volišča so se zaprla ob 17. uri.