Avstralija drsi tako hitro, da ji GPS ne more slediti

SYDNEY – Avstralija ni povsem tam, kjer mislite, da je. Celina se je namreč premaknila za 15 metrov, če upoštevamo zadnji popravek GPS-koordinat iz leta 1994, poroča New York Times. Vse zemeljske celine namreč plavajo na tektonskih ploščah, ki počasi drsijo. V primeru Avstralije so ti premiki razmeroma hitri, okoli sedem metrov na leto (proti severu in z rahlim vrtenjem v smeri urinega kazalca, op. p).

»Ko gre za takšne premike kopenskih mas, moramo sčasoma popraviti koordinate, tako da na primer vaš sosed ni več povsem tam, kjer je bil,« pravi Damien Saunder, direktor oddelka za kartografijo pri National Geographicu. »Pomembno je, da se zavemo, da Zemlja ni popolna krogla ali elipsoid in da se celine ne premikajo enako, zato moramo občasno prilagoditi model tako na globalni kot tudi na lokalni ravni.«