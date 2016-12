Aretirali nečaka berlinskega klavca in še dva skrajneža

TUNIS, BERLIN – V Tuniziji so aretirali nečaka Anisa Amrija, glavnega osumljenca za ponedeljkov teroristični napad s tovornjakom v Berlinu, in še dva islamska skrajneža, ki sta povezana z Amrijem, je danes sporočilo tunizijsko notranje ministrstvo.



Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, so bili vsi trije člani »teroristične celice, povezane s teroristom Anisom Amrijem, ki je izvedel napad v Berlinu«. Amri, ki je v napadu ubil 12 ljudi in jih okoli 50 ranil, je bil v noči na petek ubit v spopadu s policijo na severu Italije.

Medtem je nemški notranji minister Thomas de Maiziere v pogovoru za nedeljsko izdajo časnika Bild zavrnil kritike, da se nemške oblasti niso ustrezno lotile preiskave in Amriju niso preprečile pobega iz države. »Neprimerno bi bilo govoriti o napaki varnostnih služb. Seveda pa bomo zadevo natančno proučili in pripravili ustrezno poročilo,« je dejal de Maiziere.

Bil je sumljiv, a ...

24-letni Amri je v Nemčijo iz Italije prispel lani, nemške varnostne službe pa so ga od marca spremljale, ker so sumile, da pripravlja napad, vendar so septembra nadzor opustile. Prošnjo za azil so mu zavrnili, a ga niso mogli izgnati iz države, ker od Tunizije niso prejeli njegovih dokumentov.

Nemške oblasti zdaj preiskujejo tudi, kako mu je uspelo po napadu v ponedeljek zvečer pobegniti iz države oziroma ali je imel pomagače.