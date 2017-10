Apokaliptična Ophelia v Evropi: na nebu žari »krvavo sonce«

LONDON – Nebo nad Londonom se je v teh dneh obarvalo rumeno, sonce pa rdeče, za kar je kriv orkan Ophelia, ki se bliža Veliki Britaniji in Irski. Kot poročajo britanski mediji, z njim prihaja ogromen oranžen oblak, v katerem je saharski prah. Sunki vetra dosegajo 130 kilometrov na uro in so zahtevali že tri smrtne žrtve.

Saharski pesek je kriv, da se je nebo obarvalo rumeno, sonce pa je zažarelo v rdečem odtenku.

Medtem ko nekateri že namigujejo, da je to začetek apokalipse, so drugi bolj »prizemljeni« in jih skrbi le, kakšen vpliv bo imel ogromen oblak saharskega peska na zdravje Britancev. Še posebej veliko težav z dihanjem naj bi imeli starejši.

Rdeče sonce so nekateri poimenovali kar »krvavo sonce«.