Angleži so za tri leta zaprli Ljubljančana

DOVER – Ne, še zdaleč ni šlo za kakšnega ilegalnega prebežnika, ki bi mu februarja letos uspelo v francoskem Calaisu vstopiti na trajekt, potem pa varno odpluti – do angleškega Dovra. Sploh ne, šlo je vendar za našega državljana in ljubljanskega avtoprevoznika Miloša Dukića! Obmejni organi so se namreč še tisti hip lotili preiskave (tudi) njegovega tovornjaka. Naš človek se je menda vidno potil in prestopal. Pa ja ni v notranjosti tovornega vozila kaj skrival, kaj napačnega in nezakonitega?



Nekaj vendarle je, se je že kmalu zatem ugotovilo. Saj so izurjeni možje v uradnih oblačilih našli zajetno in črno plastično vrečo, v njej pa goro bankovcev! Po preciznem štetju je bila skupna vsota – 205.645 angleških funtov! Vreča z denarjem je tehtala kar 14 kilogramov, v njej pa so tičali bankovci po 20, 10 in 5 funtov. Zaradi suma pranja denarja so našega brž pridržali in aretirali. Britanski finančni inšpektorji so začeli tudi takojšnjo preiskavo, naposled pa ugotovili, da je bil denar, ki ga je 46-letni Dukić tihotapil, v bistvu plod omrežne prevare, v ozadju katere je bil nezakonit tobak in nad katero je bdel oziroma orkestriral, kot so zapisali kentski mediji, 57-letni John Parker, doma iz bližine Warringtona. Na to so jasno nakazovali tudi forenzični izsledki.



Allan Tully, pomočnik direktorja za finančne in davčne prevare, je ob tem sporočil: »Forenzična preiskava nam je omogočila, da smo lahko zaseženo gotovino povezali z odtisi, ki smo jih našli v kabini Slovenčevega tovornjaka! Vsakdo, ki ve kaj več o tej mreži, naj se obrne na carinsko telefonsko linijo,« je takrat pozval in jadrno zdrdral še njihovo cifro.



V teh dneh jim je ta skrivnostni posel nekako le uspelo dokončno razvozlati. Zdaj je namreč že jasno, da je naš Dukić oprano gotovino prejel 16. februarja. Menda je dolgo molčal, 30. junija pa naposled le priznal svojo krivdo. Pred dnevi, torej v torek, 23. avgusta, so ga obsodili na tri leta angleške ječe.



Slovenec in Anglež pa, se je izkazalo, le nista bila sama, tu je bil še 63-letni Srb Dragiša Jovanović. Ta je aprila, kot da Slovenčevo pridržanje še ni bilo dovolj in kot da ni hotel verjeti, da so mu najbrž že za petami, v industrijski coni pri Bedfordu raztovoril še 300 zabojev tobaka, ki so bili skriti nekje med pohištvom. In upal, da se je nekako le izognil mastnemu plačilu trošarine. Možje postave so si ob tisti trofeji zagotovo meli roke: zaseženega tobaka, vrednega več kot 350.000 funtov, je bilo namreč za kar 1,8 tone! Domala v istem obdobju so za nameček v Parkerjevem vozilu našli še dodatnih 125.000 funtov, vsoto, ki bi morala bržčas prav za plačilo davka, v neki drugi vrečki, kot poročajo, pa še 16.000 funtov, s tem zneskom bi moral Parker poplačati Jovanovića.



Tako kot našega državljana so medtem obsodili tudi že Johna in Dragišo. Prvega na štiri leta, drugega pa na dve leti in pol.