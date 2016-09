Angel smrti seciral žive brez narkoze

Na vodilnem nemškem raziskovalnem inštitutu so našli telesne dele in možgane žrtev grozljivih eksperimentov, ki so jih opravljali nacistični zdravniki, tudi zloglasni angel smrti Josef Mengele iz Auschwitza.



Grozljive ostanke v steklenih kozarcih so odkrili med prenovo münchenskega psihiatričnega inštituta Maxa Plancka že lani, izraelski mediji pa so o odkritju obširno poročali v tem tednu. Da bi ugotovili, kako so žrtve umrle, so ustanovili posebno preiskovalno skupino. Znano je, da je v vojnem času Mengele, zdravnik v nacističnem koncentracijskem taborišču na Poljskem, kjer je opravljal grozljive eksperimente brez anestezije, inštitutu redno pošiljal človeške telesne dele. Na inštitutu trdijo, da je vzorce nekoč uporabljal nacistični proučevalec možganov Julius Hallervorden, ki je izvajal poskuse na ljudeh med nacistično vladavino in po njej. Leta 1938 je bil vodja nevropatološkega oddelka inštituta, ki se je tistikrat imenoval Kaiser Wilhelm Institut. No, preiskovalna skupina je že začela identificirati žrtve, in sicer z odvzemom vzorcev, ko bodo delo končali, pa naj bi jih pokopali v skupen grob. Na svoji spletni strani so zapisali: »Zaradi odkritja v naših arhivih smo v zadregi, sram nas je. Javnost bomo sproti obveščali o vseh ugotovitvah.«



V muzeju holokavsta v Jeruzalemu Yad Vashem niso vedeli, da vzorci obstajajo. Profesor Dan Machman, direktor mednarodnega centra za raziskovanje holokavsta, ki deluje znotraj muzeja, pravi: »Presenečenje je, četudi ne popolno. Vemo, da so se izvajali poskusi in da vsega niso izbrisali in zakopali. Pred dvema letoma so v Berlinu med smetmi odkrili kosti žrtev, na katerih so opravljali poskuse. Prihodnje leto bomo na to temo pripravili konvencijo. Tokratno odkritje je novo, doslej neznano. Kdor misli, da je to poglavje sklenjeno, se moti. Težko je vedeti, ali gre za vzorce umorov iz usmiljenja – kot so nacisti rekli ubojem bolnih v imenu poskusov – ali so tudi iz drugih virov.«

Identificirajo žrtve nacističnega režima



Med letoma 1940 in 1945 so na inštitutu Kaiser Wilhelm za raziskave možganov v Berlinu znanstveno proučili na stotine možganov žrtev množičnih umorov psihiatričnih bolnikov in duševno manj razvitih. »Raziskovalci, kot je bil Julius Hallervorden (1882–1965), so tako postali sokrivi organiziranih umorov pacientov,« pravijo na inštitutu. »Preiskava, ki zdaj poteka, bi morala razkriti več o žrtvah pa tudi znanstvenih ocenah. Možgane iz nacističnega obdobja bi morali pokopati.«



Brezhibno oblečeni Josef Mengele je bil tisti, ki je odločal o usodi pripeljanih v Auschwitz. Z orokavičenimi dlanmi je najvišji arbiter življenja in smrti prestrašenim ujetnikom odrejal delo ali smrt v plinskih celicah. Mnogi, zlasti dvojčki, pa so bili obsojeni na bolj surovo in zlobno usodo, postali so poskusni zajčki na njegovih operacijskih mizah, ko je hotel doseči bizarno zadani cilj – klonirati modrookega arijskega nadčloveka. Večina je umrla v hudih bolečinah, brez anestetika. Angel smrti, kot so ga klicali, je bil od leta 1944 na seznamu najbolj iskanih, a je pobegnil v Južno Ameriko in ga nikoli niso našli – iskali so ga zasebni detektivi in tudi izraelska tajna služba Mosad. Umrl je leta 1979, med plavanjem ga je kap, 13 let pozneje so njegovo smrt potrdili z analizo DNK.