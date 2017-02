Ameriški predsednik  neozdravljivo bolan?

Ameriški psihiater in psihoterapevt John D. Gartner, predavatelj na prestižni baltimorski medicinski fakulteti Johns Hopkins, je za ameriške medije povedal, da aktualni ameriški predsednik Donald Trump boleha za malignim narcizmom.



Zavedajoč se, da krši Goldwaterjevo pravilo, po katerem psihiatri ne smejo postavljati diagnoz javni osebi brez njene privolitve in če je niso dobro ocenili, je Gartner javno povedal to, s čimer se strinjajo mnogi njegovi kolegi. »Donald Trump je nevarno duševno bolan in po temperamentu neprimeren za predsednika neke države,« je dejal Gartner, ki prizna, da ga ni osebno ocenil, a pravi, da je očitno; spomnil je na njegovo vedenje in nagnjenost k »grandioznosti, sadizmu, agresivnosti, paranoji, impulzivnosti in hiperobčutljivosti«. »Videli smo dovolj, da lahko postavimo diagnozo. Ta motnja je neozdravljiva in jo je treba ločiti od narcistične motnje osebnosti, za katero je značilna emocionalna in psihološka fiksacija na samega sebe,« je dodal.



Maligni narcisi pogosto nimajo interesa za moralni odnos in ne občutijo kesanja zaradi svojih dejanj. Lahko so zelo inteligentni, zgovorni, šarmantni in so neredko na visokih položajih; zanje je značilna aroganca, napihnjena drža, uživajo v kosanju z drugimi.



Prikaz te vrste narcizma je pogost v književnih delih, zlasti v pravljicah, v katerih so te osebne značilnosti idealne za opis negativnih likov. V resničnem svetu so sadizem, sovraštvo in nenadzorovana agresija malignega narcisa tisto, kar prepoznamo v osebnostnih vodij različnih režimov in terorističnih skupin. Po podatkih ameriškega združenja psihiatrov so osnovne značilnosti ljudi, ki se prepoznajo v malignem narcizmu, grandiozni občutek lastne pomembnosti, preokupiranost s fantazijami o neomejeni moči, uspehu in pameti, prepričanje o lastni posebnosti, močna potreba po pretiranem občudovanju, izkoriščanje drugih za dosego lastnih ciljev, pomanjkanje empatije ter poudarjena zavist.



Že decembra lani so trije profesorji s prestižnega Harvarda izrazili skrb za Trumpovo mentalno zdravje in stabilnost. V pismu tedanjemu predsedniku Baracku Obami so zahtevali njegovo popolno zdravstveno in psihiatrično oceno, in to še pred januarsko inavguracijo.



V 60. letih prejšnjega stoletja je neki ameriški časnik nekaj psihiatrov vprašal, ali je tedanji republikanski kandidat Barry Goldwater psihološko sposoben in primeren za predsednika; del vprašanih je odgovorilo negativno. Goldwater je pozneje vložil tožbo, na podlagi katere je ameriško združenje psihiatrov postavilo pravilo, po katerem psihiatri ne smejo javno postavljati diagnoze psihološkega stanja javnega človeka, če ga niso osebno ocenili.