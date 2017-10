Agrokor z 1,5 milijarde evrov izgube

ZAGREB – Skupina Agrokor je po revidiranih podatkih lani ustvarila nekaj več kot 11 milijard kun (1,5 milijarde evrov) izgube, je danes v Zagrebu povedal izredni pooblaščenec hrvaške vlade za koncern Ante Ramljak. Ob tem je potrdil, da je vložil kazenske ovadbe proti odgovornim zaradi finančnih malverzacij v koncernu.

Ramljak je na novinarski konferenci na sedežu Agrokorja dodal, da so se lanske obveznosti skupine povzpele na več kot 56 milijard kun (7,5 milijarde evrov), medtem ko se je vrednost premoženja 31. decembra 2016 ustavila pri 41,75 milijarde kun (5,9 milijarde evrov), kar je 10 milijard kun manj, kot je bilo prijavljeno v letu 2015. Revizija je pokazala 14,5 milijarde kun (1,95 milijarde evrov) izgub nad vrednostjo premoženja.

Računovodske nepravilnosti

Revizorji podjetja Pricewaterhousecoopers (PwC) so po Ramljakovih besedah po popravljenih podatkih ugotovili, da je imela skupina 3,6 milijarde kun (486 milijonov evrov) izgube v letu 2015, potem ko je prejšnja uprava za enako obdobje predstavila nekaj več kot 1,1 milijarde kun (148 milijonov evrov) dobička.

V letih 2015 in 2016 se je kapital skrčil za nekaj manj kot 22 milijard kun (2,97 milijarde evrov).

Izredni pooblaščenec je še potrdil, da so ugotovili računovodske nepravilnosti, kot so skrite obveznosti, ter da je kazensko ovadil odgovorne za poslovanje Agrokorja zaradi nezakonito pridobljene materialne koristi. Kot je dejal, so računovodske nepravilnosti v letih 2015 in 2016 dosegle 5,6 milijarde kun (757 milijonov evrov).