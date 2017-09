Agonija matere in hčere na letališču zaradi dveh centimetrov

ALICANTE – Tania Alston (51) in njena hči Malaika Alston-Ekpei (12) sta morali prespati na španskem letališču, saj so pri nizkocenovni letalski družbi Ryanair zavrnili let, ker je bila njuna ročna prtljaga prevelika. Skozi izhodna vrata je mati prišla brez problemov, Malaiko pa so ustavili zaradi prevelike potovalke (2 cm). Doplačati bi morali 50 funtov, vendar si tega nista mogli privoščiti, zato sta potovalko stlačili v materino torbo. Toda tako je bila ta pretežka in doplačati bi morali 100 funtov. Ker sta zamudili let, sta morali 14 ur preživeti na letališču Alicante-Elche. Spali sta na tleh, pokriti le s svojimi počitniškimi oblekami. Naslednji dan, ko so Tanii nakazali na račun plačo, sta kupili letalski karti pri letalski družbi Jet2, pri kateri težav s prtljago ni bilo.

Predstavnik Ryanaira je o vsem skupaj dejal: »Vse stranke se strinjajo s splošnimi pogoji letalske družbe, s katerimi so seznanjene ob rezervaciji leta.«