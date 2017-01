Agencija založila štiriletnico

LAPONSKA – Londončanka Charli Faux se je za zadnje božične počitnice s štiriletno hčerko Scarlett odpravila na Laponsko, ki poleg lepe pokrajine slovi po slovitem nebesnem pojavu, severnem siju. Da bi malčica slednjega čim bolj slikovito doživela, ju je skrbna mati, po poklicu učiteljica, prijavila na organiziran družinski izlet, ki je otrokom ponujal prav posebno doživetje – vožnjo s sanmi. Ko se je skupina podala v borov gozdiček, otroci spredaj na saneh, odrasli pa zadaj v snežnih avtomobilih, Scarlettini materi niti na pamet ni padlo, da bi šlo lahko kaj narobe. Kri ji je zledenela šele po koncu izleta, ko je z grozo ugotovila, da med gručo sankačev ni njene štiriletnice.



»Mislila sem, da najbrž sploh ni sedla na sani ali da jo je kdo ugrabil oziroma – da je mrtva. Bilo je, kot bi se znašla v grozljivki,« pripoveduje Fauxova. Mrzličnemu iskanju po zasneženi pokrajini pri temperaturi minus 15 stopinj Celzija so se pridružili finski policisti. Po uri iskanja si je prestrašena mati navsezadnje le lahko oddahnila: Scarlett so našli živo in zdravo, a na saneh, namenjenih na drug izlet. Organizator ogleda severnega sija Santa's Lapland se je družini opravičil za incident z velikim medvedkom, vrnili so jim tudi 286 evrov, kolikor je stal izlet. A materi, ki so jo grozljivi trenutki negotovosti skoraj spravili ob pamet, se to še zdaleč ne zdi dovolj: zahteva, da ji povrnejo vse stroške počitnic vključno z letalskimi vozovnicami, hotelom, izletom, izletu s haskiji, gala večerjo in obiskom pri Božičku. »Želim, da agencija prevzame vso odgovornost. Vrnili so mi denar za t. i. safari, kaj pa preostalo? Šokirana sem, to je popolnoma nesprejemljivo,« pravi.



Podjetje Santa's Lapland, ki se je za napako sicer opravičilo, incidenta ne vidi tako tragično. »Zavedamo se zapleta na ekskurziji enega naših podizvajalcev. Hči gospe Faux je bila ves čas na varnem, v sankah z drugimi otroki v spremstvu odraslih, usposobljenih za vodenje tega izleta. Naših izletov se udeležuje na tisoče družin, ki potujejo na Laponsko, pohvalimo se lahko z 12 leti izkušenj,« so sporočili ter dodali, da za varnost njihovih izletnikov skrbi več kot sto ljudi. Ali bodo plačali vrtoglavo odškodnino 3500 evrov, kolikor zahteva ogorčena mati, niso sporočili, dejali so, da se z družino še dogovarjajo.