12 mesecev pustil teči vodo

BERLIN – Moški iz mesta Salzgitter na severu Nemčije je pred dnevi dobil gromozanski račun za vodo: kar 10.800 evrov je zahtevalo komunalno podjetje za porabljeno tekočo toplo in hladno vodo. Samo predstavljamo si lahko, kako se je počutil njegov stanodajalec, ko je zagledal gromozansko vsoto. Najprej je pomislil, da je morda kje počila cev, in poklical upravnika. Tega je poklical tudi lastnik spodnjega stanovanja, in sicer zaradi vode, ki je začela teči od zgoraj, upravnik pa je poklical policijo.

Ni bila kriva počena cev, ampak 31-letni moški, ki je vse leto pustil teči vodo iz pip v kuhinji in kopalnici, pa tudi iz kotlička na stranišču je ves čas tekla. V dvanajstih mesecih je porabil kar sedem milijonov litrov vode in povzročil veliko škodo v spodnjem stanovanju. Mimogrede: v mestu posameznik povprečno porabi 44.000 litrov.

A tudi po prihodu policije ni šlo zlahka: moški se je zabarikadiral v stanovanje in ni hotel odpreti vrat, izza katerih je prihajal precejšen hrup. Ko so ga le poskušali obvladati, se je silovito boril in tri policiste laže ranil.

No, ravsanje se je vendarle končalo z aretacijo, salzgitterška policija si je pomagala kar s solzivcem. Možje postave so ugotovili, da je 31-letnik, ki naj bi imel duševne težave, v zadnjem času zamašil vse odtoke in posledično povzročil poplavo. Odpeljali so ga na psihiatrično kliniko, kjer so ga zadržali, da bodo ocenili njegovo stanje. Lokalni mediji poročajo, da je moški duševni bolnik in da je nekoč že prišel navzkriž z zakonom, nekemu policistu naj bi grozil z nožem.