Zvišanje plač: toliko bodo po novem zaslužili v javnem sektorju

LJUBLJANA – Od danes zaposleni v javnem sektorju delajo za višje plače oziroma za takšne, kot so veljale pred znižanjem. Do 31. avgusta letos je namreč veljal ukrep, s katerim so junija 2013 progresivno znižali plače v javnem sektorju (tistim z višjimi plačami več, tistimi z nižjimi manj, a do največ 4,8 odstotka).

Takšne bodo plače v javnem sektorju po novem:

VIR: Sindikat KC