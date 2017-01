Zvezo vodijo kinologi s ponarejenimi papirji

LJUBLJANA – »Janezu Šumaku, aktualnemu predsedniku Lovske družine Braslovče, predsedniku Lovsko-kinološke zveze Celje in obenem mednarodnemu sodniku Kinološke zveze Slovenije (KZS), se ni zgodila krivica. Komisiji za izobraževanje je dolžan predložiti vso dokumentacijo in predpisane pogoje za sodniško licenco. A teh nima, kar sta ugotovili tudi komisiji za strokovna vprašanja ter izobraževanje pri KZS na seji oktobra lani. Zato so mu razveljavili podeljeni izpit, ga o tem seznanili z dopisom in mu onemogočili opravljanje drugega izpita. Kdo mu je odvzel licenco oziroma razveljavil dogovor o sodelovanju in zakaj, pa je razvidno iz zapisnikov sej Upravnega odbora (UO) KZS v letih 2014 in 2015, katerega predsednik je Egon Dolenc.

