Župnik preveč ljubil ženske?

KOPER – Triinštiridesetletni Roman Leban iz Volarjev pri Tolminu je bil zadnjih 11 let župnik v Dekanih, naselju s 1619 prebivalci nad nekdaj glavno cesto Ljubljana–Koper. Župnijo Dekani je zapustil čez noč in brez slovesa, Slovenske novice razkrivajo, zakaj.

Razrešen in suspendiran

Roman Leban se je uradno odpovedal duhovniški službi, kot je povedal nam, »iz zasebnih razlogov«. Dejstvo pa je, da so ga cerkveni veljaki razrešili in suspendirali. Uraden, javen zapis Škofije Koper, ki jo vodi škof, msgr. dr. Jurij Bizjak, in spletna stran verskih vsebin Družina sta pod naslovom Premestitve duhovnikov 2017 navedla: »Roman Leban, župnik Župnije Dekani, župnijski upravitelj Župnije Podgorje, kancler Škofije Koper in dekan Dekanije Dekani, je bil razrešen teh služb in zaradi odpovedi duhovniški službi suspendiran.«

To po mnenju Lebana »res ni nič takega«, suspenz da je v takih primerih »običajen potek postopkov«.

