Županovi posli gredo na roko le mesarju?

ROGATEC – V središču Rogatca, na lepi lokaciji pod dvorcem Strmol, je vrtec, kamor starši že več desetletij vodijo svoje malčke. Čeprav vrtcu na videz nič ne manjka, razen kakšna obnova, župan Rogatca Martin Mikolič zatrjuje, da je tako dotrajan, da se obnova ne bi izplačala in je bolje, da na drugi lokaciji zgradijo novega. Pa četudi občina nima denarja. Zato nekateri nad njegovim predlogom niso navdušeni tako kot svetniki, ki se z županom strinjajo. Še več, nekateri sumijo, da se za tem skrivajo posli, ki prinašajo korist le nekaterim, račun pa bodo plačevali vsi davkoplačevalci. »Mar ni nenavadno, da bi ne ravno bogata občina zgradila kar nov vrtec, če pa bi se dalo 40 let starega tudi obnoviti in za to porabiti manj denarja. A verjetno bo imel korist od tega zasebnik, ki ima poleg vrtca mesnopredelovalni obrat, ki je stisnjen v ozek prostor sredi trga in ima veliko težav predvsem z dovozom surovin s kamioni. Še več, župan bi do tega obrata rad zgradil tudi nadomestno cesto, ker pa je premalo prostora za kaj takega, mora še prej preseliti oziroma podreti vrtec in ga prestaviti na drugo lokacijo. Prestaviti je treba celo strugo potoka Draganja, da bo nadomestna cesta lahko povezana z zemljiščem, kjer danes še stoji vrtec,« razlaga Franc Očko, ki mu »županovi posli« niso povsem razumljivi. Ne nazadnje bo nov vrtec od središča Rogatca oddaljen najmanj en kilometer, kar bo v slabem vremenu zagotovo povzročalo težave tistim staršem, ki so bili vajeni otroke pripeljati z vozički. Še bolj pa je čudno, pravi Očko, da namerava občina od zasebnika kupiti še konjušnico in tako skleniti, kot pravi, kravjo kupčijo. »Ne vem, čemu bi občina želela kupiti konjušnico, ki je v lasti zasebnika. A očitno zgolj zato, da bi nato spet naredila zamenjavo zemljišča s tistim, na katerem zdaj še stoji vrtec in ga zasebnik potrebuje. Po drugi strani bi se lahko namesto vrtca preselila mesarija, saj je občina v ta namen zasebniku pred leti celo kupila zemljišče, pa ga je ta prodal naprej,« trdi Očko. Sploh pa bodo, pravi, vsi načrtovani posegi po nepotrebnem spremenili podobo trga v Rogatcu, ki je spomeniško zaščiten.

