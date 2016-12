Župane bodo lahko odpoklicali

LJUBLJANA – Državni svet je danes z 20 glasovi za in nobenim proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o lokalni samoupravi, ki uzakonja možnost odpoklica župana med mandatom. Predlog veta je vložila interesna skupina lokalnih interesov. Institutu odpoklica župana namreč nasprotujejo v občinah, saj menijo, da lahko zamaje stabilnost lokalne samouprave.

V četrtek je DZ s 45 glasovi za in 19 proti sprejel novelo zakona o lokalni samoupravi in s tem uzakonil možnost odpoklica župana med mandatom. Noveli, ki je v javnosti naletela na močan odziv, so izrekli podporo poslanci SMC, DeSUS in ZL, proti pa so bili njihovi poslanski kolegi v SD, SDS in NSi.

Državni svet (DS) je noveli nasprotoval že v okviru zakonodajnega postopka, saj meni, da je sistem lokalne samouprave stabilen, kar pa bi institut odpoklica župana lahko ogrozil, je spomnil vodja interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič. Po njegovih besedah novela v ničemer ne rešuje problematike nezadovoljstva volivcev z delom župana.

Ozimič je izpostavil, da so s predlogom veta prisluhnili zaskrbljenosti združenja občin, skupnosti občin in združenja mestnih občin, da se bo institut odpoklica župana zlorabljal v politične namene. Opozoril je, da se župana lahko razreši iz krivdnih razlogov, kar ureja zakon v 90. b členu, ne bi pa smeli po njegovih besedah razrešitvi botrovati politični razlogi ali županovi nepopularni ukrepi.