Žrtve ptičje gripe v več krajih po Sloveniji

PIRAN, LJUBLJANA, PTUJ, MARIBOR – Potem ko je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri prostoživečih pticah v Sloveniji odkrila novi podtip aviarne influence H5N5, je po poročilih uprave za zaščito in reševanje žrtev te bolezni vse več.

Ob 9.26 so iz Drave v Novi vasi (občina Markovci) gasilci PGD Ptuj odstranili pet poginulih labodov. Labode je nato prevzela Veterinarsko higienska služba Ptuj. Tudi v Sečovljah so v potoku našli poginulo čapljo, v Piranu pa poginulega galeba. Poginulo belo čapljo so dopoldne našli tudi v Ljubljani.

Srečneje se je končalo v Mariboru, saj so pod Titovim mostom gasilci JZGB Maribor iz reke Drave rešili primrznjenega laboda in iz vode izvlekli odvržen tudi zabojnik za smeti.