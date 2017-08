Zoran Janković vrača udarec

LJUBLJANA – Tožilko Blanko Žgajnar so kazensko ovadili. To je storil župan Ljubljane Zoran Janković oziroma v njegovem imenu Janez Koščak iz odvetniške družbe Čeferin in partnerji.

Omenjeni odvetnik je za Večer to potrdil in dodal, da tako tožilki kot osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja, ki je tudi ovadena, očitajo zlorabo osebnih podatkov.

Spomnimo, gre za primer zaposlitve farmacevtke, ki je odmeval v javnosti pred kratkim. Več o tem na povezavi .