Zoran Janković se vrača?

LJUBLJANA – »Do konca leta ne bom razmišljal o tem. Svojo odločitev bom najprej sporočil svojim najbližjim sodelavcem, ki so najboljši v regiji. Zmaguje ekipa, odličen primer so naši košarkarji.« Tako na vprašanje, ali bo kandidiral na prihodnjih parlamentarnih volitvah, za Jutarnji list odgovarja Zoran Janković, nekdanji predsednik uprave Mercatorja, danes župan Ljubljane. Zavrnil pa je možnost vrnitve na vrh Mercatorja. Pravi, da so ti časi mimo.

Beseda v pogovoru z njim je tekla predvsem o Agrokorju, ki se je znašel v precejšnjih težavah. Med drugim je izrazil prepričanje, da po njegovem mnenju »Todoriću nihče ne more z dekretom vzeti Agrokorja. Lahko konča na sodišču, a na koncu je to njegova lastnina.« Prepričan je, da bo leta po vsem tem (lex Agrokor bo njegovem prepričanju na sodišču padel) del odvzete lastnine Ivica Todorić dobil nazaj. Komentiral je tudi možnost stečaja: če gre 'mama' v stečaj, v tem primeru Agrokor, potem gre v stečaj tudi hči, to je Mercator. Lahko pa stečajni upravitelj nato podjetja proda. Janković bi sicer želel, da bi Slovenija spet postala lastnica Mercatorja, vendar ne verjame, da bi se vlada in parlament s tem strinjala.