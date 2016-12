Žoga za pujse

Ko je 34-letni Avstralec Greig Tonkins pred tedni s ceste videl, kako veliki kenguru z eno roko drži za vrat njegovega psa in ga nevarno stiska, je korajžno stekel proti njemu in ga preprosto boksnil v glavo. Kenguru je bil tako presenečen, da je izpustil psa in za nekaj trenutkov obstal, ravno prav dolgo, da se je Greig lahko umaknil. Ker se ve, kdo bi bil zmagovalec, če bi se boj nadaljeval. Greiga so potem nekateri celo obtoževali nasilja nad živaljo, živaloljubci pa zahtevali, da bi moral zaradi tega izgubiti službo oskrbnika v živalskem vrtu.



Ko je pred leti v ljubljanskih Stožicah nastopila Lipica z lipicanci, je eden rejcev s seboj pripeljal tudi kobile matere z žrebeti. Najmlajši je bil star kak teden, lastnik ga je v stožiško areno prinesel v naročju, čeprav je konjič že živahno tekal za materjo.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.