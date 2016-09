Zobe bodo zdravili pod daljnovodom

PUCONCI – Posamezniki in skupine, organizirane v različne civilne iniciative, pogosto nasprotujejo posegom v okolje. Eden takšnih primerov je tudi nasprotovanje gradnji daljnovoda iz Murske Sobote proti madžarski meji, češ da bi resno ogrozil delovanje stomatološke klinike Rimska čarda. Ta namreč stoji med glavno cesto in železniško progo Murska Sobota–Hodoš, na obrobju Puconcev. Stvar sicer še ni konča, a kaže, da bo krajšo potegnil lastnik klinike Sašo Šraj, dr. dent. med. Državni birokrati v tem primeru očitno ne vidijo dlje kot do svojega nosa, čeprav bi se lahko odpravili na teren in prisluhnili domačinom, ki svetujejo, kako določen objekt s čim manj škode umestiti v prostor.



Spregledali kliniko



Upravna enota je namreč izdala odločbo o omejitvi lastninske pravice, ministrstvo pa bo lahko spet izdalo razveljavljeno gradbeno dovoljenje. Šraj je letos na upravnem sodišču dosegel začasno ustavitev dograditve daljnovoda, a po odločitvi upravne enote na ministrstvu za okolje in prostor zdaj čakajo le še pravnomočno odločbo o služnosti, nato pa bodo Elektru Maribor spet lahko izdali gradbeno dovoljenje za dokončanje »spornega« daljnovoda 2 x 110 kV.

