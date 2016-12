Znano je, kdo bo generalni direktor ZZZS

LJUBLJANA – Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na današnji seji za generalnega direktorja zavoda za dobo štirih let imenovala Marjana Sušlja, ki zdaj direktorsko funkcijo opravlja kot vršilec dolžnosti. Sklep o imenovanju bo skupščina posredovala državnemu zboru, ki ima končno besedo pri potrditvi novega generalnega direktorja.

Za imenovanje Sušlja, ki kot v. d. vodi ZZZS od 15. septembra, je glasovalo 33 članov skupščine, proti jih je bilo pet. Upravni odbor zavoda je Sušlja izbral med štirimi kandidati. Poleg njega so za direktorsko funkcijo kandidirali še Matjaž Rakovec, Edita Orehovec in Drago Perkič. Končna odločitev o novem generalnem direktorju je zdaj v rokah državnega zbora.

Lotil se bo tudi čakalnih vrst

Sušelj je v predstavitvi svojega programa poudaril, da njegova pripravljenost za vodenje ZZZS izhaja iz prepričanja, da je znotraj sistema še veliko priložnosti za izboljšave. Če bo deležen tudi podpore državnega zbora, si bo prizadeval za »transparentno in proaktivno sodelovanje z organi upravljanja in nosilci zdravstvene politike ter za odgovorno izvedbo dogovorov«.

Med ključnimi cilji je Sušelj navedel ohranitev zakonsko določene ravni pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in ohranitev sistema javnega zdravstva. Prizadeval si bo za kakovostne in dostopne zdravstvene storitve, vključno z obvladovanjem čakalnih vrst. Izpostavil je tudi krepitev primarnega zdravstva in preventive ter odgovornosti zavarovanih oseb.

Sicer je Sušelj pred dnevi dejal, da še ni preverjal podpore njegovemu imenovanju med parlamentarnimi strankami. Koalicijske stranke pa se o Sušljevi kandidaturi za generalnega direktorja ZZZS še niso izrekle. Za zdaj je bil konkretnejši le podpredsednik Desusa in poslanec Tomaž Gantar, ki je Sušlja ocenil kot usposobljenega in dobrega kandidata.