Znana je nova predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

LJUBLJANA – Člani Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) z volilno pravico so za novo predsednico izvolili nekdanjo varuhinjo človekovih pravic Zdenko Čebašek-Travnik. V drugem volilnem krogu, ki se je iztekel danes, je zbrala 2780 glasov, njen tekmec, dozdajšnji predsednik zbornice Andrej Možina pa 2694. Skupno število veljavnih glasovnic je bilo 5474.

»Zahvaljujem se vsem zdravnikom in zobozdravnikom, ki ste podprli mojo kandidaturo za predsednika ZZS in prav vsem, ki ste z visoko udeležbo pripomogli k uspešnim volitvam.

Dr. Zdenki Čebašek-Travnik, novi predsednici ZZS čestitam za dosežen rezultat na volitvah in ji želim dobro in uspešno vodenje ZZS v naslednjem mandatnem obdobju,« je po volitvah sporočil Možina.