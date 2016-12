Zmanjkuje časa: kam po senzor monoksida in koliko stane?

LJUBLJANA – Z novim letom bo moral vsak, ki ima doma kurilne naprave, v te prostore namestiti tudi senzorje ogljikovega monoksida, ki bodo opozarjali na morebitne povišane koncentracije tega škodljivega plina.

Slovenskih domov s kurilnimi napravami, torej z raznimi pečmi, s kamini in morda tudi s štedilniki na drva, je veliko. In prav v vsakem bo treba po 1. januarju imeti te senzorje. Lastniki si jih morajo zagotoviti sami, na prodaj so pri vseh večjih in specializiranih trgovcih pa seveda tudi na spletu.

Ker bodo napravice v teh dneh verjetno šle za med, smo se pozanimalo, koliko stanejo. Več trgovcem smo poslali povpraševanje in prejeli odgovore, kakšni senzorji ogljikovega monoksida so pri njih najcenejši in katere predlagajo oni. Niso namreč vsi enaki, saj imajo nekateri več garancije kot drugi, poleg tega se med seboj razlikujejo tudi po življenjski dobi, kakovosti materiala in morda še po čem.

Odgovore smo doslej dobili iz Mercatorja, Merkurja in Bauhausa. In kaj pravijo?



V prodajalnah M Tehnika po vsej Sloveniji imamo v ponudbi detektorja istega proizvajalca z razliko v dodatnem digitalnem zaslonu. V času do 31. 12. 2016 je maloprodajna cena 39,99 oziroma 54,99 evra. Priporočajo kar oba, zlasti zaradi specializiranega proizvajalca Ei electronics, ki je oba izdelka tudi preizkusil ob pomoči gasilcev. Razlika (15 evrov) je v zaslonu, so sporočili iz Mercator Tehnike. Življenjska doba obeh je deset let, v teh dneh ju ponujajo s popustom.



Kam ga je treba pritrditi? Senzor je treba v prostoru vgraditi v bližino izvora dimnih plinov in s tem tudi ogljikovega monoksida, ne smemo pa ga vgraditi v neposredni bližini kurilne naprave. Proizvajalci v navodilih večinoma svetujejo vgradnjo senzorja od enega do treh metrov levo ali desno od kurilne naprave na strop prostora, vendar najmanj 30 centimetrov od stene, lahko pa tudi na steno, vendar približno 15 centimetrov pod stropom.

»V Merkurju imamo na voljo več modelov detektorjev ogljikovega monoksida. Najcenejši stane 29,99 evra, za imetnike Merkurjeve kartice zaupanja pa je do konca leta na voljo po znižani ceni 25,49 evra. Gre za stenski detektor ogljikovega monoksida svetovno priznanega ameriškega proizvajalca Kidde. Ima sedemletno življenjsko dobo in sedemletno garancijo,« pravijo v Merkurju. Zaradi daljše življenjske dobe (deset let) in LCD-zaslona priporočajo model za 39,99 evra, detektor za 46,99 evra pa hkrati opozori tudi na vrsto nevarnosti (monoksid ali ogenj).

V Bauhausu boste najcenejši detektor našli za 22,95 evra (pet let garancije), trenutno pa se pri njih najbolj prodaja različica za 24,95 evra (sedem let garancije). Strankam bi priporočali nakup modela Kidde 10 za 41,90 evra, ki ima deset let garancije na delovanje in deset let garancije na vgrajeno baterijo, so nam odgovorili.

Rešitev je tudi na spletu

Po slovenskih trgovinah se cene senzorjev torej gibljejo nekje od 23 evrov naprej, vse pa je odvisno od življenjske dobe in tega, ali želite LCD-zaslon. Kot kaže, pa bodo te cene veljale le še do konca leta, medtem ko jih bodo po novem letu morda spet dvignili. Povsem druge razmere pa vladajo na spletu. Tam je mogoče tak senzor dobiti že za manj kot deset evrov, le malce je treba pobrskati in se znajti.

Ne kličite mojstra

Kako se boste odločili, je torej povsem vaša izbira, naj pa še enkrat opozorimo, da bo ta zadeva od novega leta naprej obvezna. Za konec pa naj vas še potolažimo, da je montaža senzorja preprosta in jo lahko izvedete sami, tako da ne kličite po nepotrebnem kakšnega mojstra.