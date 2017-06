Zmagali s solarnim avtom

Solarna energija je energija prihodnosti, tudi v avtomobilizmu, kjer električna vozila postajajo vse bolj vidna. Da lahko vozilo, ki ga poganja zgolj sončna energija, izdelamo tudi v Sloveniji, in to z znanjem naših dijakov, so pokazali na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško, ki deluje na Šolskem centru Krško-Sevnica. Drugič so se namreč udeležili dirke solarnih avtomobilov po ulicah Siska, ki jo organizira tamkajšnja tehniška šola, avto pa je nastal v njihovih delavnicah v Krškem. »Glede na to, da smo tehniška šola, v kateri se razvijajo bodoči strokovnjaki strojnega in elektro področja, smo povezali ekipo dijakov strojništva in elektrotehnike ter njihove mentorje, da so se lotili konstruiranja in izdelave solarnega avtomobila,« pravi ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole Krško Jože Pavlovič. Na avtu so name- ščene sončne celice, prek katerih se sonč- na energija pretvori v električno, ta pa se shrani v akumulatorje. Stroškov za energijo tako ni, potrebno je le sonce, ki napolni akumulatorje. Na tekmovanju so postavili nekaj tehničnih omejitev, moč motorjev ne sme presegati 1500 W, minimalna površina sončnih celic je 3 m2 , minimalna masa akumulatorjev je 80 kg, zavore pa morajo biti na vseh kolesih. »Naš enosed ima vgrajene štiri zaporedno vezane suhopolnjene akumulatorje, brez polnjenja, torej v oblačnem vremenu, pa zmore opraviti 100 kilometrov. Če je sonce, lahko naredi kakšnih 20 kilometrov več, dosega pa hitrosti do 50 km/h,« je pojasnil Jože Požun, eden od dveh mentorjev, sicer učitelj elektrotehničnih predmetov na šoli. Avto odlikujejo tehnične inovacije, ki so jih opazili tudi v Sisku. Gre za parkirne senzorje, vzvratne kamere, vgrajen računalnik, ki je dodelan z osnovnimi komponentami, vozilo ima tudi merilnik hitrosti. Mednarodna dirka, že peta po vrsti, je bila minulo soboto na Hrvaškem, v konkurenci 16 solarnih avtomobilov pa so Posavci drugič zapored zmagali. Zmago je ekipi privozil voznik Blaž Novšak, ki si je izkušnje pridobil že na lanski tekmi. »Konkurenca je bila sicer močnejša, vendar je odlična vožnja pripomogla k zmagi,« je zmago komentiral Blaž Novšak, ki je ekipi privozil prehodni pokal. Cilj dirke solarnih avtomobilov ni zmaga, temveč kompetence, ki jih dijaki pridobijo z izdelavo tovrstnega vozila.