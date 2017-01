Zlati časi pred zeleno deželo

Naša majhna država se je uvrstila v finale izbora National Geographica za nagrado world legacy in turistične borze WTM v Londonu za nagrado global sport tourism impact. Na turistični borzi ITB Berlin je prejela priznanji za promocijska spota slovenskega turizma. Različne lestvice so jo umestile med najprivlačnejše in najvarnejše države sveta, o njej so kot o zanimivi turistični destinaciji poročali številni priznani mediji po vsem svetu.



Tudi doma smo podeljevali nagrade, prvo so že v začetku leta podelili na sejmu Alpe Adria, ki se po novem imenuje Natour Alpe-Adria. Jakob je poleg snovalca in sejalca ena izmed najpomembnejših nagrad v slovenskem turizmu. Podeljujejo jo za uresničene turistične projekte za inovativni turistični proizvod v naravi.



Jakoba 2016 so dodelili lokalni turistični organizaciji (LTO) Laufar iz Cerknega za turistični proizvod gozdni selfnes, odločitev pa so člani obrazložili tako: »Gozdni selfnes je resnično nov in svež turistični proizvod. V projekt prihajata in sta vanj vtkani izjemna volja in energija njegovih mladih nosilcev, ki se spajata z energijo naravnega okolja čudovite cerkljanske narave. Komisijo še posebno veseli to, da je to proizvod, ki ga (kot model) njegovi avtorji in avtorice lahko uspešno prenesejo tudi v druge turistične destinacije. Proizvod tudi dokazuje, kako je treba razvijati enostavne lokalne ali regionalne turistične vsebine, ki izvirajo iz lokalne nuje in danosti, ki jih ponuja narava z njenimi pozitivnimi učinki na človeka.«



»Gozdni selfnes je avtorsko delo in je nova zelena smernica v slovenskem turizmu, ki temelji na izkoriščanju naravnih danosti in lepot Cerkljanskega ter vključuje naravne materiale, vire in lokalne izdelke,« pravi Minca Slakonja iz LTO Laufar. »Prvi selfnes program, ki se odvija v naravi, je prejemnik dveh nacionalnih nagrad za inovativnost, in sicer snovalca 2014 za najbolj inovativno idejo v turizmu, je pa tudi finalist sejalca 2015 za enega izmed najbolj inovativnih turističnih produktov, saj svoje udeležence razvaja na prav poseben način.«



Snovalci, prejemniki pomembne slovenske turistične nagrade, so vedno tisti, ki veliko obetajo in imajo dobre zamisli. Letošnji avtorji treh nagrajenih turističnih idej so za spodbudo prejeli vsak po 5000 evrov nagrade. Z enim od njih se je kmalu po podelitvi že zapisala imenitna in uspešna zgodba. Prvi snovalec 2016 je namreč šel v Žalec za takrat še načrtovano Fontano piv Zeleno zlato v mestnem parku ob tržnici, ki so jo odprli v začetku letošnjega septembra in je do konca oktobra presegla vse možne rekorde. Prodali so namreč več kot 30.000 vrčkov, načrtovali pa prodajo 6000 vrčkov na leto. Za tiste, ki ste letos preizkušanje zamudili, še informacija, da jo bodo spet odprli 1. aprila 2017. Čisto zares!



Drugega snovalca so namenili sladkorni čipki, ki je tekstilno-kulinarični oblikovalski projekt in preizkuša nove oblike posredovanja umetnosti. Katja Richter, magistrica oblikovanja tekstilij in oblačil, ki je končala študij na ljubljanski univerzi, je motive tradicionalnih idrijskih čipk prenesla v idejo estetsko dovršenih jedi – za vsakdanjo uporabo in za posebne priložnosti. S čipko v skodelici kave ali kot samostojna sladica vrača elemente tekstilne tradicije v vsakdanje okolje, predvsem da bi ljudi spodbudila k premisleku o bogastvu slovenske tradicionalne kulture klekljanja.



Sredi fantastičnega ničesar je tretji snovalec 2016, ki ga je na razpis prijavila samostojna podjetnica Taddea Miklavin. To je vseslovenski gastronomski projekt, ki kreativno povezuje naše naravno bogastvo, vodo, z naravno in kulturno dediščino ter s presežki v kulinariki in oblikovanju.



Vplivi stolpa na ravnino



V drugi polovici leta smo dobili tudi tri sejalce slovenskega turizma. Pravzaprav je sejalec en sam – letos je to postal razgledni stolp Vinarium v Lendavskih goricah –, druga dva sta finalista. Vinariumu sledita Vodni park Radlje ob Dravi in ledeniški velnes hotela Špik v Gozdu - Martuljku. Slovenska turistična organizacija namreč že vrsto let daje velik pomen in vlogo inovacijam v turizmu, kar tudi ustrezno nagrajuje že vse od leta 2004.



Lendavski Vinarium je torej postal zgodba o uspehu in hkrati svojevrstna turistična zanimivost. Kot je v utemeljitvi zapisala strokovna komisija, je z zamiranjem industrijske dejavnosti v Lendavi nastopil tudi čas za spremembo miselnosti v lokalni skupnosti; iz industrijsko mislečega mesta se tako počasi razvija turistično misleče. Pri tem je Lendavi v veliko pomoč najnovejši razgledni stolp Vinarium, ki ga je obiskalo že več kot 100.000 ljudi. Številka je za slovenske razmere impresivna. Prav tak je tudi pogled s stolpa, ki seže v štiri države, pri čemer se že v zasnovi tega panonskega svetilnika, ki mu pravijo tudi pomurski Eifflov stolp, zrcalijo simbolično prepletanje kultur ter sobivanje in prijateljstvo narodov. Upraviteljica stolpa, Turistična zveza Lendava, v tesnem sodelovanju z občino v stolpu in ob njem razvija vsebine in priložnosti za obiskovalce, lokalno prebivalstvo, lokalne ponudnike in pobude. Pozitivni rezultati njihovih prizadevanj se že kažejo v povečanem zanimanju za bližnjo vinsko-turistično cesto in preostale turistične znamenitosti. Zmagovalni naziv sejalec 2016 je šel tako v roke projektu, ki ga odlikujeta posluh in pogum za korenite korake naprej ter aktivno povezovanje turističnih deležnikov na lokalni ravni.



Številke in odstotki uspešnosti slovenskega turizma so bolj suhoparne narave, zato nas zanima, kaj o uspehih meni Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Številke o rezultatih slovenskega turizma v letošnjem letu so zelo optimistične. Dokazujejo, da gredo naši zastavljeni ukrepi v pravo smer in da smo pri promociji naše države kot turistične destinacije uspešni. Vendar pa morajo povečanim aktivnostim v promociji na drugi strani slediti tudi ponudniki turističnih storitev. Poskrbeti moramo, da bo prav vsak gost Slovenijo zapustil zadovoljen s turistično ponudbo in produkti, ki jih lahko ponudimo. To je izziv, ki nas bo na področju turizma čakal v naslednjih letih.«