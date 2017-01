Zjutraj bo tudi pod –15 stopinj!

LJUBLJANA – Če vas je snežna odeja danes presenetila, naj vas v krajih, kjer se je sneg obdržal, ne preseneti jutranja zmrzal. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo namreč ponoči v večjem delu države pretežno jasno, zjutraj pa zelo mrzlo.

»Najnižje jutranje temperature bodo od –9 do –4, v krajih s snežno odejo v južni Sloveniji tudi pod –15, ob morju okoli 0 stopinj Celzija,« so zapisali. Čez dan se bo od severa zmerno pooblačilo. Čez dan bo zlasti v vzhodni polovici države pretežno oblačno in suho, medtem ko bo drugod sončno. Ogrelo se bo do devet stopinj.

Opozorilo

Pri Arsu so Slovenijo za jutri obarvali z rumeno, in sicer prav zaradi nizkih temperatur, v osrednji Sloveniji tudi zaradi vetra. Kot so zapisali, lahko nizke temperature vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije, zato priporočajo topla in suha oblačila ter obutev. Uporabljajte tudi mastne kreme za obraz in izpostavljene dele, so dodali.

Sicer pa pravi mraz obljubljajo za konec tedna, ko bodo temperature tudi čez dan ostale pod lediščem. A več o tem v prihodnjih dneh …