Zjutraj -7 stopinj, kaj nas čaka ponoči?

LJUBLJANA – Danes zjutraj je marsikaterega voznika presenetil led na vetrobranskem steklu, ponekod v državi pa so celo namerili -7 stopinj . S tem je se prijazno tople temperature poslavljajo in čas je, da pripravimo toplejše obleke.

Ponoči se bo oblačnost prehodno nekoliko povečala, a do jutra se bo večinoma že zjasnilo, le na severovzhodu bo še pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do -2 stopinji Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO).

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, bolj oblačno bo na severovzhodu, predvsem tam lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija

Kaj pa vikend?

V soboto bo v vzhodnih krajih in na Obali delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.