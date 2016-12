Živo srebro krepko pod ničlo

LJUBLJANA – Če ste danes zjutraj morali iz postelje in v avto, ste zelo verjetno, še preden ste se odpeljali, najprej morali zdrgniti zaledenela stekla. Temperature so bile namreč skoraj po vsej Sloveniji krepko pod ničlo, vozila pa prekrita z ledeno plastjo.

Danes med 6. in 6.30 so najnižje temperature izmerili v Babnem Polju, kjer je živo srebro kazalo kar devet stopinj pod ničlo. V slovenski prestolnici so bile štiri stopinje pod lediščem, v Mariboru in Celju šest. Več pa v spodnji tabeli.



Vir: Arso