Živi z dvema evroma na dan

LUCIJA – Klic na pomoč smo dobili tudi iz Lucije. Za pomoč pri plačilu položnic nas je prosila 64-letna Pavla Knez, ki se je znašla v hudi stiski. Iz Štajerske, iz Lovrenca na Pohorju, se je pred 17 leti preselila na Obalo, delala je kot čistilka. Pred enim letom, po skoraj 22 letih delovne dobe in po prav toliko letih garanja, se je upokojila. Na mesec prejema 304 evre pokojnine in 170 evrov varstvenega dodatka, a kaj ko je tudi naša sogovornica, kot do zdaj vsi iz Primorske, ki so jim Slovenske novice plačale položnice, najemnica stanovanja. Odšteti mora 330 evrov na mesec za enosobno stanovanje, za del najemnine sicer prejema subvencijo, a pozimi stroški zaradi ogrevanja še narastejo, za 125 evrov jih je bilo decembra 2016. Prav te bomo namesto upokojenke plačali mi. Pavla sleherni mesec prebije z vsega 50 ali 60 evri, toliko ji ostane, ko plača najemnino in položnice.



Vprašamo, kako preživi z nekaj deset evri: »Imam sosedo, ki je mlajša od mene približno dvajset let in je zlata oseba, z njeno pomočjo se pretolčem skozi najhujše. Sama od sebe mi prinese jogurte, sadje in druga živila, tudi posodi mi, kar potrebujem, ko dobim pokojnino, pa ji vrnem.« V stanovanju naši gostiteljici dela družbo 13-letni Miha, prelepi dolgodlaki mucek. Pavla je imela sina, a ga je pred letom dni pokopala, samo 39 let je imel: »Matej se je na Obalo preselil pred 11 leti, dobil je službo keramika, v bližini podjetja pa je imel sobico, bil je delaven, priden, veliko mi je pomagal, zdaj ga ni več...« nam v solzah zaupa gospa. Matejev sin, Pavlin vnuk, ima zdaj 16 let.



Njena hvaležnost ob našem obisku je bila velika, misel, da ji bo ta mesec ostal kak evro več za hrano, je na njen obraz narisala pristen nasmeh in upanje: »Mogoče je, da bi me neka gospa potrebovala za čiščenje, tako delo bi brez omahovanja sprejela,« pove ob našem slovesu boljše volje in trohico manj zaskrbljena.