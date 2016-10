Zimske pnevmatike in zbranost za volanom

November je tako rekoč tu in jutra že lepo dišijo po zimi, pa čeprav so nas v zadnjih dneh spet presenetile višje temperature. Ne glede na zunanje temperature bomo morali čez dobra dva tedna vozila opremiti za vožnjo v zimskih razmerah. Prometna zakonodaja veleva od 15. novembra do 15. marca obvezno uporabo zimske opreme. Seveda zimske razmere ne zahtevajo le primerno obutega avtomobila, ampak tudi drugačen pristop k sukanju volana. Inštruktorja varne vožnje pri AMZS Braneta Legana smo povprašali, kako naj se pripravimo na zimsko vožnjo, strokovnjake iz kranjskega podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires pa o lastnostih zimskih pnevmatik.



Zimske pnevmatike – da ali ne



Preobuvanje vozila v zimske pnevmatike je seveda povezano z dodatnimi stroški, ki obremenijo že tako načet proračun povprečnih slovenskih družin, zato marsikdo koleba, kaj bi naredil. Komplet štirih kakovostnih zimskih pnevmatik priznanih blagovnih znamk stane okoli 250 evrov – odvisno od dimenzije. Temu pa je treba prišteti še kakšnega desetaka za vulkanizerjevo delo, čeprav so kupci, ki nove pnevmatike kupijo pri vulkanizerju, pogosto deležni brezplačne montaže.



Zakon sicer kot zimsko opremo dovoljuje zimske pnevmatike ali pa vožnjo z letnimi pnevmatikami in ustreznimi snežnimi verigami v prtljažniku. Naš sogovornik Brane Legan, inštruktor varne vožnje pri AMZS, je tu zelo jasen: »Zimska pnevmatika je tista, ki bo v zimskih razmerah za vožnjo najbolje opravljala svoje pomembno delo – zagotavljanje dobrega oprijema med vožnjo v različnih prometnih situacijah.«

