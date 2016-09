Zimmermann izstopil iz Zdravniške zbornice Slovenije

LJUBLJANA – »Danes smo prejeli obvestilo o izstopu Janeza Zimmermanna, dr. med., iz članstva Zdravniške zbornice Slovenije. Na podlagi tega bo izbrisan iz registra zdravnikov,« so sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije.

V mesecu septembru je sicer načrtovan izredni strokovni nadzor, ki pa se ga zdravnik ne bo udeležil. Do danes je dvakrat zaprosil za preložitev termina in so mu tudi ugodili, v sporočilu pa je zapisal, da se tudi tokratnega predvidenega nadzora ne bo udeležil. Ne glede na to, zbornica pojasnjuje, da bo izredni strokovni nadzor izveden v skladu z določili Pravilnika o strokovnemu nadzoru s svetovanjem.

O Zimmermannu smo poročali zaradi operacij krčnih žil, ki jih je izvajal, in domnevno malomarnega zdravljenja. Več o tem na povezavi .