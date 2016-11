Zima je tu! Tudi jutri bo snežilo

LJUBLJANA – Po močnem neurju, ki se je v nedeljo popoldne razbesnelo po nekaterih krajih v Sloveniji in se čez noč nekoliko umirilo , smo bili danes priča oblačnemu vremenu, padavine so popoldne slabele.

Jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah okoli –2, ob morju 8, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj.

Od četrtka dalje bodo naši kraji pretežno pod vplivom obširnih višinskih dolin s hladnim zrakom. Dnevne temperature bodo večinoma med 5 in 10 stopinjami. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan bo tudi nekaj sonca. V nadaljevanju se bo verjetnost padavin spet povečevala, a padavine ne bodo izrazite, napovedujejo pri Arsu.

Slikovne napovedi dežurnega prognostika. Vir: Arso

Snežna meja se spušča

Meja sneženja se bo danes spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, jutri pa na 500 metrov nadmorske višine, kjer že lahko pričakujemo nekaj snežink. »Snega bo zapadlo milimeter na dan. Padale bodo posamezne snežinke, a se sneg ne bo prijel. To bo bolj za oči,« nam je zaupala Veronika Hladnik, dežurna prognostičarka. »Padavine ob koncu tedna bodo v obliki dežja, meja sneženja bo nad 1000 metri. Za prihodnji teden pa težko rečem kaj več.«