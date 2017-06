Žiga je pri 9 letih čudežno spregovoril

TRBOVLJE – Kadar nanese na zdravje, ljudje poskusimo marsikaj, saj je to največje bogastvo. Verjamemo v čudeže in sem ter tja se ti tudi zgodijo, se strinjata oče in mama devetletnega Žige Forjana iz Trbovelj, ki od rojstva boleha za avtizmom. Njegove zgodbe se utegnete bralci Novic spomniti že od prej, saj smo o njem že pisali, in ste družini pomagali tudi pri izpolnitvi želje o poletnih počitnicah. Zaradi finančne stiske, oče in mama sta bila brez služb, je bilo morje nedosegljiva želja, s pomočjo bralcev pa sta Žiga in njegova sestra Nika lahko čofotala po morju.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«