Zidanšek prodaja SLS za dve funkciji?

Čeprav bodo parlamentarne volitve šele spomladi prihodnje leto, v političnem zakulisju že potekajo strankarska kupčkanja in preračunavanja. Tako je vse glasneje slišati, da naj bi SDS in zunajparlamentarni SLS sklenila zanimiv dogovor, po katerem naj bi bil predsednik SLS Marko Zidanšek kandidat za državnega svetnika v Celju (nov državni svet bo z elektorskimi glasovi izvoljen še letos) s podporo SDS, Zidanškova predsedniška kandidatka Suzana Lara Krause, ki prihaja z Destrnika, pa naj bi bila prihodnje leto kandidatka za poslanko na listi SDS v tem ptujskem okraju.

Zakaj Zidanškova kandidatka?

Ker je Krausetovo mimo vseh pričakovanj celo najožjih članov vodstva stranke poslal v predsedniško volilno tekmo. Kajti po prvotnih načrtih, s katerimi se je strinjala večina članov vodstvenih organov, naj bi bila predsedniška kandidatka sekretarka SLS Tadeja Romih, a je Zidanšek prek izvršilnega in glavnega odbora stranke precej na trdo in brezkompromisno, neprijetna vprašanja niso bila bila zaželena, sklenil drugače.

Zidanšek je Krausetovo mimo vseh pričakovanj, tudi najožjih članov vodstva stranke, poslal v predsedniško volilno tekmo.

Sicer pa so številni vodilni funkcionarji SLS po naših informacijah menda že večkrat dali Zidanšku pobudo za razpravo o prihodnosti SLS, a so vedno dobili odgovor, da ima zagotovljeno odlično rešitev, a da o njej ne more govoriti. Očitno je bila ta odlična rešitev kupčija z SDS. Kaj je pri tem odličnega za SLS, ki se ji s tem praktično odpoveduje, pa bo moral SLS verjetno zdaj tudi razložiti. Gotovo pa drži, da o tem 'v času trajanja pogajanj' ni mogel govoriti.

Morda pa je del te 'odlične rešitve' tudi dogovarjanje prvega financerja SLS, kmečkega tajkuna Petra Vriska, s predsednikom vlade Mirom Cerarjem in obenem s Cerarjevim glavnim oponentom Bojanom Dobovškom.

Za Cerarja je razumljivo, da se je 'moral' kar dva dni na radgonskem sejmu bratiti z vse bolj spornim Vriskom, ki je (s premoženjem zadružnikov) eden njegovih pomembnih financerjev. Je pa skoraj neverjetno, da se je ob koncu vsakoletnega zadružnega dne na radgonskem kmetijsko-živilskem sejmu, na tradicionalnem zadružnem pikniku, kjer se praviloma zbere z Vriskom povezana zadružna elita, pojavil poslanec Dobovšek, ki sicer dan za dnem moralizira o stvareh, ki so v diametralnem nasprotju s početjem Petra Vriska. Morda bi bilo najbolje, da Cerar in Dobovšek kar skupaj zaprosita Vriska za financiranje prihajajočih volilnih kampanj s sredstvi zadružnikov.