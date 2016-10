Zgodil se je napad na župana, minister se je oglasil

ŠKOCJAN – »Zgrožen sem prebral novico o ponovnem fizičnem napadu na župana, tokrat na župana Občine Škocjan. Odločno obsojam vsakršno nasilje, saj družba, ki želi dobro vsem državljankam in državljanom, lahko to doseže samo s strpnim in spoštljivim dialogom. Razumljivo je, da imamo pogosto zelo različna stališča in interese, ki pa jih za skupno dobro lahko usklajujemo samo z argumenti in strpnim sodelovanjem.« Tako se je na napad na župana Občine Škocjan Jožeta Kaplerja, o katerem smo že poročali, odzval minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Župana naj bi bil v njegovi pisarni poškodoval 18-letnik iz Dobruške vasi, ki je bil v spremstvu svoje matere (40). Kar nenadoma sta se menda znašla na vratih in začela groziti. Župan je ženski dejal, naj ne grozi, sicer bodo poklicali policijo – in takrat naj bi tudi padli udarci. Župan se je zaščitil, a en udarec je segel do njegovega obraza in mu prebil ustnico. 18-letnik vztraja, da župana ni poškodoval, da si je ta poškodbo zadal sam – s telefonom.