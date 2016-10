Ženske  so ga vedno navdihovale

Svetovljansko življenje blejskega izumitelja Petra Florjančiča, ki je bil v mladosti tudi uspešen smučarski skakalec, je pisatelja in raziskovalca Eda Marinčka tako pritegnilo, da je o njem napisal kar dve knjigi. Prvi je dal naslov Skok v smetano, njenemu nadaljevanju pa Skok na Sabino.



Žena mu ni verjela



Danes 97-letni izumitelj ima za seboj več kot 400 patentov (najbolj so ga proslavili okvirji za diapozitive pa plastične verige, črtalo za ustnice za Elizabeth Arden in parfumske stekleničke), vendar vse do danes še ni patentiral niti enega od nekaj milijonov poljubov, ki jih je delil z ženskami. Florjančič pravi, da je v življenju potreboval veliko sproščenosti, na srečo pa je imel idealno ženo, ki je znala odpuščati tudi neodpustljivo. Tako je lahko imel svoje vesele in strastne skrivnosti, sluti pa, da jih je imela tudi žena.



Ko ji je večkrat poskušal priznati, kaj vse je počel med svojimi pogostimi poslovnimi potovanji v deželo vzdihljajev, mu preprosto ni hotela verjeti in ga je smeje zavrnila. Izumiteljeve bogate ljubezenske izkušnje bodo v sproščeni pisateljevi pripovedi na voljo bralcem Skoka na Sabino, ki vsebuje 20 zgodb.



Osrednja junakinja je seveda Sabina, ki jo je Florjančič spoznal pri 75 letih, ona pa jih je štela 35. Je bil Florjančič prestar? Kot pripoveduje knjiga, ni nihče v ljubezni vnaprej odpisan. Morebitna slaba izkušnja ni izgovor za novo slabo izkušnjo. Sabina je bila vdova, ki je vdovcu ponudila srečanje z mojstrovino ljubezni in strasti, zveza pa je trajala osupljivih 15 let.



Knjiga Skok na Sabino je spisana v zahvalo in slavo čudežu ljubezni, ki naj kot takšen pomaga tudi drugim ljudem, da bi nikdar ne izgubili vere vanj. Z avtorjem Edom Marinčkom upata, da bosta do okrogle obletnice, ki bo že čez nepolna tri leta, našla založnika knjige.

Znamenita številka 5



Peter Florjančič, ki se je v življenju družil s številnimi znanimi osebnostmi, je na neki zabavi v Monte Carlu nagovarjal slovito Coco Chanel, naj novi parfum poimenuje po njem. Žal je ni prepričal, da bi ga že tedaj naredila slavnega. No, njen znameniti parfum no. 5 pa ime vendarle nekaj skupnega z njim. Rojen je bil namreč 5. marca 1919.