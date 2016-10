Ženo je odkril na Kubi, na Novicah pa robota

RADEČE – Slovenske novice svoje zveste bralce s pomočjo že tradicionalne nagradne igre Terna, ki teče že svoj 40. krog, bogato nagrajujejo. V torek je sreča doletela našega dolgoletnega naročnika Alojza Smerguta iz Radeč. »Nagrade sem bil zelo vesel. Nikoli namreč nič kaj vrednega ne zadenem. Nimam takšne sreče,« nam je povedal Alojz. Doslej je zadel le skromnejše nagrade, denimo zobne paste in nitke. Da bi kdaj zadel kaj takega, kot je 400 evrov vreden robotski sesalnik roomba 631, to pa ne! »Žena je odkrila nalepko,« nam je priznal Alojz.

»Če bi jo jaz odlepil, sigurno ne bi nič zadel,« je prepričan 55-letni Radečan. Premlad je še za upokojitev, prejema 300 evrov veteranske pomoči. Na Kubi je našel ljubezen svojega življenja Yoheno Clemente Preval, s katero se je poročil in zdaj živita v Sloveniji. Njuno največje veselje je hčerkica Lavra Smergut. Yohena se še uči slovenskega jezika in spoznava našo deželo, dela pa nikakor ne zmanjka, saj živijo na kmetiji. Veliko stvari morajo postoriti na roke, saj je njihova obdelovalna zemlja v bregu in stroji jim ne pomagajo kaj dosti. No, z robotskim sesalnikom bo drugače. »Vse naredi sam. To vem. To sem slišal. Bomo videli, kako bo,« se Alojz že veseli prvega snidenja s sesalnikom, ki bo družini zagotovo v veliko pomoč.